Силуанов заявил, что приватизация принесет в бюджет РФ 100 млрд рублей в 2024 году

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Поступления от приватизации в российский федеральный бюджет должны составить не менее 100 миллиардов рублей в этом году. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества, пишет ТАСС.

Министр также сообщил, что Росимущество в прошлом году реализовало имущество на 21 миллиард рублей. Кроме того, было оптимизировано свыше 8 миллиардов рублей расходов по итогам работы с предприятиями.

Глава Росимущества Вадим Яковенко, в свою очередь, отметил, что в 2023 году ведомство обеспечило поступление в бюджет РФ 398 миллиардов рублей за счет дивидендов госкомпаний, в которых Росимущество осуществляет право акционера.

Ранее сообщалось, что Госдума и правительство РФ уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов компаний и физлиц. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что нижняя палата парламента и кабмин будут плотно взаимодействовать, а также постараются быстрее реализовать соответствующие предложения.

До этого в Минфине сообщили, что доходы федерального бюджета России в январе – феврале 2024 года выросли на 58,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, по предварительной оценке ведомства, за 2 месяца общий объем доходов составил 5,025 триллиона рублей.

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