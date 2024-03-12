Мишустин сообщил о росте ВВП РФ в январе на 4,6%

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Рост ВВП РФ за январь текущего года составил 4,6% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Михаила Мишустина.

"Что хорошо видно по динамике роста валового внутреннего продукта. Напомню, по итогам прошлого года он увеличился на 3,6%, и это, конечно, только первая оценка. Тренд сохраняется и в 2024 году", – подчеркнул он.

По словам главы кабмина, в ряде сегментов экономики темпы роста в начале 2024 года измеряются двузначными величинами. Речь идет о производстве компьютеров, электронного оборудования, мебели, изделий из кожи, текстиля и других материалов.

"Реализовано большое число значимых мер для развития нашего общества, которые позволили поддержать экономику и оперативно адаптировать ее к новым вызовам, продолжить движение вперед вопреки давлению извне", – указал премьер-министр.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики РФ, ожидая в 2024 году увеличения ВВП на 2,6%. Это на 1,5 процентного пункта выше оценки. Кроме того, прогноз на 2025-й по сравнению с октябрьским был увеличен на 0,1%, до 1,1%. Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша подтвердил, что российская экономика демонстрирует более высокие темпы роста, чем ожидалось.

До этого Владимир Путин заявил, что рост валового внутреннего продукта России по итогам 2023 года при уточнении показателей может быть выше 3,5%. Президент сослался на слова премьера страны Михаила Мишустина, который отметил, что показатель увеличения ВВП может быть "чуть повыше" 3,5%.

Путин заявил, что у экономики РФ достаточный запас прочности