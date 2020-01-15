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Культура

15 января, 20:30

Стал известен актерский состав сериала "Властелин колец"

культура кино

Фото: кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца", 2001, реж. Питер Джексон

Компания Amazon опубликовала информацию об актерском составе сериала "Властелин колец". Список опубликован в Twitter проекта.

С список вошли 15 артистов, среди которых Роберт Арамайо, Джозеф Моул, Чарли Викерз, Овайн Артур, Назанин Бониади, София Номвете, Меган Ричардс и другие. Кого сыграют представленные актеры, пока не уточняется.

В конце 2017 года стало известно, что по мотивам книги "Властелин колец" Джона Толкина снимут сериал. Права на экранизацию для своего сервиса Prime Video получила компания Amazon.

Отмечалось, что планируется снять несколько сезонов. Создатели добавят новые сюжетные линии, предшествовавшие событиям "Братства кольца". По словам представителя компаний Tolkien Estate and Trust и HarperCollins Мэтта Гэлсора, Amazon перенесет на экран ранее не исследованные истории по мотивам оригинальных сочинений Толкина.

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