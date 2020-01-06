Тарантино получил премию "Золотой глобус"

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Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус". Награда была получена им в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Однажды в... Голливуде". Об этом сообщает ТАСС.

Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, а также убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрoн Тейт. Главные герои – актер вестернов Рик Далтон в исполнении Леонардо Ди Каприо и его дублер Клифф Бут, роль которого сыграл Брэд Питт. Впервые картина была представлена на Каннском кинофестивале.

77-я церемония вручения награды "Золотой глобус" проводится в городе Беверли-Хиллз в штате Калифорния. Премия ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Награда имеет 25 номинаций, охватывающих кинематограф и телевидение.

Ранее фильм "Однажды в... Голливуде" попал в список возможных претендентов на премию "Оскар". Прогноз на данную тему сделал журнал Variety.