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Культура

13:00

Тарантино рассказал, чем займется перед работой над своим последним фильмом

культура за рубежом

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Перед тем как приступать к работе над своим последним фильмом, Квентин Тарантино планирует дописать книгу, а также заняться театральной постановкой и сериалом. Об этом голливудский кинорежиссер рассказал на мероприятии Британской киноакадемии в Лондоне, сообщает "Мир 24".

По его словам, когда он заканчивает сценарий, почти сразу начинается производство фильма. Когда же режиссер дописал "Однажды в Голливуде", то не был готов начать съемки, признается он.

"Одной из причин, почему я был не готов, стало то, что я был настроен писать", – подчеркнул Тарантино. В результате режиссер написал пьесу и пять эпизодов сериала. Теперь он работает над книгой и планирует закончить ее за три месяца.

"После этого, может быть, займусь пьесой, а потом сделаю сериал и только тогда начну думать над своим последним фильмом", – заключил режиссер.

В начале июля Квентин Тарантино заявил о возможном завершении режиссерской карьеры после выхода фильма "Однажды в Голливуде".

7 августа он приехал в Москву и на пресс-конференции рассказал, что вложил в свой новый фильм "все, что у него было". Он отметил, что не хотел бы, "чтобы что-то осталось недосказанным или недоделанным", поэтому намерен снять "суперфильм". Тарантино пока не знает, о чем будет новая картина.

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