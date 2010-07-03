Тарантино рассказал о планах снять еще один фильм

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Квентин Тарантино, приехавший в Москву на премьеру своего фильма "Однажды в... Голливуде", в ходе пресс-конференции заявил, что планирует снять последний, десятый фильм.

"Я хочу сделать десять фильмов. Я хочу, чтобы появился еще один фильм. У меня есть еще одна идея. То, что вы видите сейчас, это предпоследний фильм", – цитирует Тарантино телеканал Москва 24.

По словам режиссера, он сложил в этот фильм "все, что у меня было". Он отметил, что не хотел бы, "чтобы что-то осталось недосказанным или недоделанным", поэтому намерен снять "суперфильм". Тарантино пока не знает, о чем будет новая картина.

"Но если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю, а каждый фильм – это маленький вагончик в составе огромного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всех моих фильмов", – добавил режиссер.

В Москве Тарантино в компании с министром культуры РФ прогулялся по Кремлю и получил из рук главы ведомства книгу стихов Бориса Пастернака.

В начале июля Квентин Тарантино заявил о возможном завершении режиссерской карьеры после выхода фильма "Однажды... в Голливуде".

Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. Прокат фильма в России стартует 8 августа.