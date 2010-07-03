Стали известны номинанты на "Золотой глобус"

Фото: кадр из трейлера к фильму "Брачная история", 2019 год, реж. Ноа Баумбак
Номинанты на престижную кинопремию "Золотой глобус" были объявлены в понедельник, 9 декабря. Наибольшего количества номинаций удостоилась картина "Брачная история" Ноа Баумбаха – фильм может получить до 6 наград.
В категории "Лучший драматический фильм" члены жюри отметили фильмы "1917" Сэма Мендеса, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Джокер" Тодда Филлипса, "Брачная история" Ноа Баумбаха и "Два Папы" Фернанду Мейереллиша.
"Лучшей комедией/мюзиклом" могут признать фильмы "Меня зовут Долемайт" Крэйга Брюэра, "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити, "Достать ножи" Райана Джонсона. Кроме того, в шорт-лист номинации вошли противоречивый "Рокетмен" Декстера Флетчера и якобы предпоследний фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".
В номинации "Лучший иностранный фильм" поборются "Прощание" Лулу Ванг, "Отверженные" Ладжа Ли, "Боль и слава" Педро Альмодовара, "Паразиты" Пон Чжун Хо и "Портрет девушки в огне" Селин Сьямма.
На звание лучшего актера претендуют Кристиан Бейл, Антонио Бандерас, Адам Драйвер, Хоакин Феникс и Джонатан Прайс. За роли в комедиях или мюзиклах могут наградить Дэниела Крейга, Терона Эджертона, Романа Гриффина Дэвиса и Эдди Мерфи.
В номинации на лучшую женскую роль противостояние развернется между Синтией Эриво, Скарлетт Йоханссон, Сиршей Ронан, Шарлиз Терон и Рене Зеллвегер. В более легкой по духу категории сойдутся Ана де Армас, Кейт Бланшетт, Бини Фелдштейн, Эмма Томпсон и Аквафина.
Наконец жюри определит и лучшего режиссера, в шорт-лист "Золотого глобуса" попали Пон Чжун Хо ("Паразиты"), Сэм Мендес ("1917"), Тод Филлипс ("Джокер"), Мартин Скорсезе ("Ирландец") и Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде").
Церемония награждения состоится 5 января 2019 года, передает ИА "НСН".
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