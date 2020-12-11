Объявлены лауреаты литературной премии "Большая книга"

Фото: depositphotos/shefkate
Объявлены лауреаты XV Национальной литературной премии "Большая книга". Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что первое место занял автор Александр Иличевский с произведением "Чертеж Ньютона". Приз за второе место получил Тимур Кибиров за роман "Генерал и его семья". На третьей строчке расположился Шамиль Идиатуллин с романом "Бывшая Ленина".
Ранее читатели назвали свою тройку лидеров. Первое место получил Михаил Елизаров с романом "Земля", на втором месте расположилась Дина Рубина и ее "Наполеонов обоз". На третьем месте расположился Алексей Макушинский со своим произведением "Предместья мысли. Философическая прогулка".
Церемония награждения прошла в столичном Электротеатре Станиславского. Приз "За вклад в литературу" организаторы вручили Михаилу Сеславинскому и всему коллективу упраздненной Роспечати.
"Принимаю эту награду с большой благодарностью и с высоко поднятой головой. <...> Мы пытались всегда быть вместе с нашими отраслями, с отраслями книгоиздания и полиграфии, распространения, с периодической печати", – отметил Сеславинский.
На церемонии также получил награду лауреат премии "Литблог" Сергей Лебеденко, который является автором Telegram-канала "Книги жарь".
Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Автор, занявший первое место, получил 3 миллиона рублей, второе – 1,5 миллиона рублей, третье – 1 миллион рублей.
Ранее москвичи выбрали призера литературного конкурса в проекте "Активный гражданин". В голосовании приняли участие 138,4 тысячи человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: