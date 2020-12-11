Объявлены лауреаты литературной премии "Большая книга"

Фото: depositphotos/shefkate

Объявлены лауреаты XV Национальной литературной премии "Большая книга". Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что первое место занял автор Александр Иличевский с произведением "Чертеж Ньютона". Приз за второе место получил Тимур Кибиров за роман "Генерал и его семья". На третьей строчке расположился Шамиль Идиатуллин с романом "Бывшая Ленина".

Ранее читатели назвали свою тройку лидеров. Первое место получил Михаил Елизаров с романом "Земля", на втором месте расположилась Дина Рубина и ее "Наполеонов обоз". На третьем месте расположился Алексей Макушинский со своим произведением "Предместья мысли. Философическая прогулка".

Церемония награждения прошла в столичном Электротеатре Станиславского. Приз "За вклад в литературу" организаторы вручили Михаилу Сеславинскому и всему коллективу упраздненной Роспечати.

"Принимаю эту награду с большой благодарностью и с высоко поднятой головой. <...> Мы пытались всегда быть вместе с нашими отраслями, с отраслями книгоиздания и полиграфии, распространения, с периодической печати", – отметил Сеславинский.

На церемонии также получил награду лауреат премии "Литблог" Сергей Лебеденко, который является автором Telegram-канала "Книги жарь".

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Автор, занявший первое место, получил 3 миллиона рублей, второе – 1,5 миллиона рублей, третье – 1 миллион рублей.

Ранее москвичи выбрали призера литературного конкурса в проекте "Активный гражданин". В голосовании приняли участие 138,4 тысячи человек.