Библиотеки приглашают на онлайн-встречи с писателями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Онлайн-марафон встреч с российскими писателями состоится с 24 по 26 ноября. Организаторами мероприятия выступают библиотеки столичного департамента культуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Программа марафона предусматривает трансляции с авторами в прямом эфире. Они будут вестись из читальни "Библиотека издательств", которая располагается в медиацентре "Зарядье".
"Онлайн-встречи рассчитаны на взрослую аудиторию, но при этом большая их часть будет посвящена детской художественной и образовательной литературе. Они могут быть интересны родителям и учителям. Писатели и авторы учебников расскажут, как привить ребенку любовь к чтению, и познакомят со своими работами", – рассказали в пресс-службе дирекции по развитию культурных центров департамента культуры города Москвы.
Первая встреча с драматургом Наталией Немцовой состоится 24 ноября в 12:00. Она расскажет о жанре познавательных сказок, о том, как они тренируют память и развивают концентрацию у детей.
В этот же день в 16:00 доктор филологических наук, автор книг и учебников Алексей Федоров познакомит зрителя с секретами работы издательств.
Методист, эксперт образовательных программ Елена Матвеева выступит на тему методики смыслового чтения и расскажет, как заинтересовать школьника книгой 25 ноября в 12:00.
А в 14:00 можно будет узнать о детской литературе. Встречу проведет детский писатель Юлия Данилова.
Познакомиться с развивающими книгами–квестами для детей и их автором – писателем и психологом Марией Агапиной можно будет также 25 ноября в 16:00.
О своем творчестве 26 ноября в 12:00 расскажет детская писательница Нина Дашевская, в 14:00 – писательница Анна Печерская.
Участвовать в мероприятии может любой желающий, предварительная регистрация не нужна. Актуальное расписание доступно на портале "Онлайн.Библиогород".
Ранее стало известно, что с 23 по 29 ноября музеи департамента культуры Москвы организуют онлайн-лекции, посвященные культуре и искусству. Мероприятия состоятся на официальных сайтах музеев, а также их YouTube-каналах и страницах в соцсетях.
Фестиваль театральных школ стран БРИКС проходит в онлайн-формате
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