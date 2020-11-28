Москвичи выбрали призера литературного конкурса в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Призера литературного конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" определили москвичи в проекте "Активный гражданин". В голосовании приняли участие 138,4 тысячи человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Больше всего голосов – 14,3 тысячи (10,33 процента) участники отдали за книгу "Наша Земля – дышит" писательницы Евгении Басовой. В произведении герои живут в согласии с природой.
Второе место досталось книге "Охота на сон" Екатерины Завалишиной, в которой маленьким читателям рассказывают, как не спугнуть сновидения. Произведение набрало 12,4 тысячи голосов (9 процентов).
Закрывает тройку лидеров произведение "Удивительные звери" Дарьи Герасимовой. За него проголосовали порядка 11,4 тысячи человек (8,28 процента). В книге говорится о необычных фактах из жизни зверей.
Победителей определяли из шорт-листа конкурса, в который вошло 21 произведение. Голосующим были представлены отрывки из книг авторов. Награждение победителей состоится 27 ноября в 18:00 на сайте.
Ранее сообщалось, что жители столицы выберут лучшее литературное произведение для детей в проекте "Активный гражданин". Победитель в каждой номинации, которых всего семь, получит по одному миллиону рублей.
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