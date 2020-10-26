Москвичи выберут лучшую детскую книгу на портале "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители столицы выберут лучшее литературное произведение для детей в проекте "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В список номинантов на соискание премии имени Корнея Чуковского вошло 21 произведение. Их объявили 26 октября на пресс-конференции. На основании списка выберут победителей в семи номинациях.

Голосование продлится до 10 ноября. Объявление победителей состоится 27 ноября. Победитель в каждой номинации получит по одному миллиону рублей.

Уточняется, что в экспертное жюри вошли такие культурные и общественные деятели, как российский детский прозаик и поэт Андрей Усачев, правнук Корнея Чуковского Дмитрий Чуковский, замдиректора Музея Корнея Чуковского Павел Крючков, а также обозреватель детской литературы Наталья Савушкина.

Со списком номинантов на соискание премии имени Корнея Чуковского можно ознакомиться здесь.

Ранее москвичам предложили выбрать лучший книжный магазин города. Победители голосования станут известны в конце 2020 года.