Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Проект "Активный гражданин" запустил акцию "Осенний марафон", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До 17 ноября горожане могут проверить свои знания в викторинах, посвященных трем темам: "История и культура Москвы", "Москва активного гражданина" и "Москва – город возможностей". В каждом тематическом разделе представлено 8 викторин, которые будут открываться поэтапно.
Чтобы стать участником "Осеннего марафона", нужно пройти регистрацию на сайте проекта и получить уникальный номер. Пользователю необходимо добавить фото, а также заполнить поля с фамилией и именем, указать дату рождения. Выбрать можно одну, две или три темы, каждый правильный ответ принесет участнику 20 баллов, которые можно потратить в магазине "Активного гражданина". Те, кто даст максимальное количество верных ответов и сделает свой профиль открытым, примут участие в розыгрыше подарочных наборов с самыми популярными сувенирами проекта.
"Активный гражданин" запустили в 2014 году, за время существования проекта к нему присоединились более 4,6 миллиона человек. В июне 2020 года на сайте представили онлайн-карту, где можно увидеть изменения, произошедшие в городе по результатам голосований, проведенных на платформе. На схеме – уже более 1,5 тысячи объектов.
Ранее стало известно, что москвичи смогут предложить свои идеи для улучшения проекта "Активный гражданин". Предложения горожан оценят эксперты в сферах ИТ-технологий, социологии, а также других отраслях.
Москвичи могут сами повлиять на уборку листвы во дворе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: