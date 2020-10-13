Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Проект "Активный гражданин" запустил акцию "Осенний марафон", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До 17 ноября горожане могут проверить свои знания в викторинах, посвященных трем темам: "История и культура Москвы", "Москва активного гражданина" и "Москва – город возможностей". В каждом тематическом разделе представлено 8 викторин, которые будут открываться поэтапно.

Чтобы стать участником "Осеннего марафона", нужно пройти регистрацию на сайте проекта и получить уникальный номер. Пользователю необходимо добавить фото, а также заполнить поля с фамилией и именем, указать дату рождения. Выбрать можно одну, две или три темы, каждый правильный ответ принесет участнику 20 баллов, которые можно потратить в магазине "Активного гражданина". Те, кто даст максимальное количество верных ответов и сделает свой профиль открытым, примут участие в розыгрыше подарочных наборов с самыми популярными сувенирами проекта.

"Активный гражданин" запустили в 2014 году, за время существования проекта к нему присоединились более 4,6 миллиона человек. В июне 2020 года на сайте представили онлайн-карту, где можно увидеть изменения, произошедшие в городе по результатам голосований, проведенных на платформе. На схеме – уже более 1,5 тысячи объектов.

Ранее стало известно, что москвичи смогут предложить свои идеи для улучшения проекта "Активный гражданин". Предложения горожан оценят эксперты в сферах ИТ-технологий, социологии, а также других отраслях.