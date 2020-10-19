Лучший книжный магазин столицы выберут до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Итоги конкурса "Лучший книжный магазин Москвы" станут известны в конце 2020 года. Об этом заявили представители департамента СМИ и рекламы города, сообщает Агентство "Москва".
"Магазины-победители будут маркированы специальным стикером, призом станут мультимедийные комплекты, в которые войдут ноутбук, проектор и экран для него", – сообщили в пресс-службе департамента. Планируется, что награды получат работники торговых залов и менеджеры.
Кроме того, в ведомстве добавили, что в условиях пандемии книжные магазины оборудовали всем, что требуется для безопасной торговли.
"С началом пандемии и закрытием ретейла многие магазины вынуждены были перейти на онлайн-продажи, некоторые крупные сети сократили точки присутствия", – обращают внимание в департаменте.
В этот раз конкурс, где определяют лучший книжный города, организуют в 14-й раз.
Ранее в столице подвели итоги всенародного конкурса "Пою мою Москву". Жюри выбирало самые трогательные видеопризнания в адрес столицы.
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