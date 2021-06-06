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Почти половина россиян хотя бы раз в жизни писали стихи, при этом 10% занимаются этим регулярно. О результатах собственного исследования рассказали РИА Новости в пресс-службе электронной библиотеки "ЛитРес".

Отмечается, что исследование было приурочено к Международному дню русского языка, который отмечается в день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина 6 июня. Его участниками стали 5,5 тысячи человек.

Выяснилось, что 33% россиян знакомились с любовной лирикой в школе, а после редко к ней возвращались. При этом у 23% есть любимые поэты, чьи произведения они регулярно перечитывают, а 16% с удовольствием слушают лирические произведения в исполнении известных персон.

"Интересно, что 49% опрошенных сами хотя бы раз в жизни писали стихи, а 10% сочиняют что-нибудь регулярно", – отметили в пресс-службе "ЛитРес".

В компании добавили, что 70% жителей страны воспринимают стихи как отличный и нестаромодный способ признаться в любви, в то время как для 20% предпочтительна проза. При этом лишь четверть респондентов хотя бы раз в жизни получали признание в любви в стихах.

Ранее стало известно, что любимыми поэтами россиян являются русские классики Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов и Сергей Александрович Есенин. Самыми известными произведениями Пушкина оказались "Евгений Онегин" (40%), "Руслан и Людмила" (32%), "Капитанская дочка" (22%) и "Сказка о царе Салтане" (21%).