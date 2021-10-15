Московские школьники теперь смогут видеть свои достижения в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские школьники теперь смогут видеть свои достижения в категориях "Гражданская активность" и "Культура" в разделе "Портфолио учащегося" в "МЭШ". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Если учащийся принял участие в военно-патриотических мероприятиях, общественных движениях, социальных конкурсах, экологических конференциях, то сервис это зафиксирует. Кроме того, там будет отображаться информация о посещении детьми городских музеев, выставок и экскурсий. Уже в "Портфолио учащегося" добавлено более 500 тысяч записей о достижениях.

Информация об успехах ученика во всех категориях сервиса представлена в виде временной шкалы, сведения отображены в хронологическом порядке. Виртуальная витрина наград посвящена самым значимым достижениям.

Школьники и их родители смогут поделиться материалами портфолио не только в виде ссылки на документ, но и с помощью QR-кода. Для использования сервиса нужно пройти авторизацию на сайте.

Ранее мобильное приложение "Дневник МЭШ" проекта "Московская электронная школа" стало финалистом премии GESS (Global Educational Supplies and Solutions) Eduсation Awards.