Неделя детской книги пройдет в столичных библиотеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичных библиотеках с 26 марта по 3 апреля пройдет Московская неделя детской книги, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в 2022 году специальную программу подготовили 137 библиотек. Их посетители смогут встретиться с писателями, поэтами и художниками-иллюстраторами, познакомиться с новинками литературы, поучаствовать в конкурсах и викторинах, а также увидеть мультфильмы по мотивам любимых произведений.

Полное расписание можно найти на официальном сайте Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара. Посетить мероприятия можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.

В частности, 26 марта Гайдаровка приглашает всех, кто хочет развить у детей интерес к чтению. В 10:30 для детей 4–5 лет прочтут книгу "Искорка" китайского автора и иллюстратора Чжу Чэнляна. В 12:30 детям прочтут книгу "Морж как морж, ничего особенного" Даши Димитровой.

В библиотеке № 261 будут читать произведения Корнея Чуковского. Также там представят новый цикл занятий для детей "Книжный диванчик". Первая встреча пройдет 26 марта в 12:00.

26 марта в 14:00 в Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара можно будет увидеть писателя и сценариста Олега Роя. В Центральной детской библиотеке № 46 имени Сурикова в 12:00 пройдет встреча с писателем и художником-иллюстратором Анной Хоптой. Она презентует свою книгу "Нарисованный оркестр".

29 марта в 12:00 в Центральной библиотеке № 197 имени Ахматовой можно будет встретиться с детскими писателями Валентиной Дегтевой и Дмитрием Сиротиным. 2 апреля в 14:00 в Центральной городской детской библиотеке имени Гайдара состоится встреча с журналистом и писателем Ариной Шараповой.

Также стартует новый сезон премии правительства Москвы имени Корнея Чуковского в области детской литературы. В этом году исполнится 140 лет со дня рождения писателя. В честь этого библиотеки подготовили отдельную специальную программу.

Ранее сообщалось, что в Москве появилась возможность оформить единый читательский билет онлайн. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что внедрение сервиса завершает основной этап цифровизации библиотечной системы.

Кроме того, в мобильном приложении "Моя Москва" модернизировали раздел "Услуги". Теперь на странице отображаются все услуги и сервисы, а не тематические блоки.

