В ГД подготовили законопроект по ограничению использования дорожных камер – СМИ

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Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, ограничивающий применение дорожных камер, сообщает газета "Коммерсант".

По информации издания, в документе впервые на законодательном уровне появится перечень ситуаций, при которых инструмент фиксации правонарушения разрешается использовать для вынесения штрафов.

Предполагается, что камеры можно будет ставить в местах, которые определят по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог. Помимо этого, приборы можно будет использовать на выделенных полосах, перекрестках, пешеходных переходах, зонах запрета стоянки автомобилей и в местах проведения дорожных работ.

Парламентарии также предлагают разрешить устанавливать передвижные камеры на строго ограниченный срок в конкретной точке. Как пишет газета, в таких случаях инструмент фиксации нельзя будет перемещать в процессе работы или продолжать использовать после, например, окончания аварийных работ или ликвидации очага аварийности.

Отмечается, что вступление в силу соответствующего нормативного акта запланировано на 1 марта 2023 года. После этого все камеры будут проверены на соответствие новым правилам. Кроме того, у водителей появится больше возможностей жаловаться на незаконный дорожный патруль в полицию или прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Госавтоинспекция собрала с помощью дорожных камер 100 миллиардов рублей штрафов. В общей сложности было вынесено более 160 миллионов постановлений. При этом около 41 миллиарда рублей штрафов приходится на Московскую область.

