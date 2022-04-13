В ГД подготовили законопроект по ограничению использования дорожных камер – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, ограничивающий применение дорожных камер, сообщает газета "Коммерсант".
По информации издания, в документе впервые на законодательном уровне появится перечень ситуаций, при которых инструмент фиксации правонарушения разрешается использовать для вынесения штрафов.
Предполагается, что камеры можно будет ставить в местах, которые определят по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог. Помимо этого, приборы можно будет использовать на выделенных полосах, перекрестках, пешеходных переходах, зонах запрета стоянки автомобилей и в местах проведения дорожных работ.
Парламентарии также предлагают разрешить устанавливать передвижные камеры на строго ограниченный срок в конкретной точке. Как пишет газета, в таких случаях инструмент фиксации нельзя будет перемещать в процессе работы или продолжать использовать после, например, окончания аварийных работ или ликвидации очага аварийности.
Отмечается, что вступление в силу соответствующего нормативного акта запланировано на 1 марта 2023 года. После этого все камеры будут проверены на соответствие новым правилам. Кроме того, у водителей появится больше возможностей жаловаться на незаконный дорожный патруль в полицию или прокуратуру.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Госавтоинспекция собрала с помощью дорожных камер 100 миллиардов рублей штрафов. В общей сложности было вынесено более 160 миллионов постановлений. При этом около 41 миллиарда рублей штрафов приходится на Московскую область.
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