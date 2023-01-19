Астролог рассказала, как привлечь удачу и деньги в китайский Новый год

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новогодняя ночь по восточному календарю обладает мощной энергией, которую обязательно нужно использовать. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по китайской астрологии Юлия Богданова.

В 2023-м китайский Новый год начнут праздновать 22 января. "В Китае у праздника нет конкретной даты, ее определяют по лунному календарю, которым китайцы пользуются в повседневной жизни. Отмечать будут две недели – до Нового года уже по солнечному календарю, который в этот раз выпадает на 4 февраля”, – объяснила эксперт.



Юлия Богданова эксперт по китайской астрологии Самым сильным по энергетике временем будет именно ночь с 21 на 22 января. К ее наступлению надо подготовиться заранее: убраться в доме, почистить все углы, избавиться от старого, чтобы освободить место для нового.

Затем надо зажечь свечу и вместе с ней обойти все комнаты жилища. А потом также пройтись с металлическим колокольчиком – звонить в него, громко кричать и петь. Это поможет выгнать из жизни все несчастья и болезни, пояснила астролог. В конце необходимо открыть окна, чтобы впустить чистую энергию.

Кроме того, эксперт посоветовала написать на листе бумаги все свои желания, цели, мечты на приходящий год и положить их в красный конверт или перевязать красной лентой. Лист надо спрятать до следующего года, а по его окончании снова все прочитать, поблагодарить уходящий год и сжечь записку.

Самым главным ритуалом в новогоднюю ночь Богданова назвала приглашение в дом бога богатства.

"Заранее найдите его фигурку или распечатайте изображение с ним. На какой-нибудь стол постелите скатерть и поставьте тарелки с фруктами и выпечкой, чтобы выразить божеству свое почтение", – продолжила астролог.



Юлия Богданова эксперт по китайской астрологии 22 января в 00:30 поставьте фигурку или изображение бога богатства на стол так, чтобы он смотрел на запад, а спиной был на восток. Направление определяйте из центра комнаты с помощью компаса.

Проговорите все свои желания, четко их формулируя и не сомневаясь в их исполнении, порекомендовала астролог. Потом поблагодарите божество и оставьте его изображение на столе до следующего года.

"На окно можете поставить фигурку белого зайца. Особенно хорошо это сделать тем, кто хочет стать в новом году родителями. В Китае кролик – символ плодовитости и счастливой семейной жизни. Он поможет укрепить отношения, сохранить здоровье и привлечет в дом достаток", – объяснила Богданова.

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На новогоднем столе по китайским традициям обязательно должны быть мандарины – этот фрукт обозначает богатство. Непременно положите яркие сочные плоды в красивую вазу, отметила астролог.

Она также рассказала, что в Китае для праздничного застолья обычно лепят пельмени (цзяо-цзы). Считается, что блюдо приносит в дом удачу, здоровье и долголетие.

Встретить китайский Новый год эксперт посоветовала в одежде синего, черного, зеленого, оливкового или белого цветов. Все они понравятся символу Нового года – Водяному Кролику.

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