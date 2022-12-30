Врач назвала допустимую норму алкоголя за праздничным столом

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Небольшой бокал вина или одна стопка крепкого напитка (типа коньяка или водки) не принесут существенного вреда здоровью. Об этом Москве 24 рассказала кардиолог Ольга Савонина.

Она пояснила, что допустимой нормой для среднестатистического взрослого человека считается одна алкогольная единица – это 10 граммов чистого спирта. Такое количество содержится в 150 миллилитрах вина или в 50 миллилитрах крепких напитков – типа коньяка и водки.



Ольга Савонина кардиолог Если ограничиться в новогоднюю ночь только этим, организму будет под силу справиться с нагрузкой без особых последствий и похмельного синдрома.

Савонина напомнила, что посуда для напитков все же бывает разной по объему. Для вина часто действительно используют бокалы, равные безопасной дозе в 150 миллилитров, но есть варианты, рассчитанные и на 500. А стопки бывают больше 50 миллилитров.

Также врач призвала тщательно выбирать напитки для праздника, покупать их только в проверенных местах, иначе есть риск отравиться суррогатом. "В целом желательно смотреть, чтобы в составе продукта не было красителей и непонятных ингредиентов", – посоветовала врач.



Ольга Савонина кардиолог У мужчин ферменты, расщепляющие алкоголь, работают лучше, чем у женщин. Поэтому дамам желательно выпивать чуть меньше стандартной дозировки.

Врач также напомнила, что алкогольные напитки ни в коем случае нельзя употреблять натощак. Кроме этого, их не рекомендуется запивать газировкой. Также вредно смешивать разные виды алкоголя, добавила эксперт.

Совсем отказаться от поднятия бокала Савонина посоветовала беременным, людям с заболеваниями печени, сердца и почек, особенно если на этих органах проводились операции.

Ранее акушер-гинеколог, эндокринолог Нина Антипова предупредила, что для беременных даже один бокал шампанского в новогоднюю ночь может быть опасен. По мнению врача, употребление алкоголя может привести к задержке развития ребенка или к прерыванию беременности.

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