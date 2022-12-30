Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:33

Общество

Врач назвала допустимую норму алкоголя за праздничным столом

Фото: depositphotos/bobakphoto.gmail.com

Небольшой бокал вина или одна стопка крепкого напитка (типа коньяка или водки) не принесут существенного вреда здоровью. Об этом Москве 24 рассказала кардиолог Ольга Савонина.

Она пояснила, что допустимой нормой для среднестатистического взрослого человека считается одна алкогольная единица – это 10 граммов чистого спирта. Такое количество содержится в 150 миллилитрах вина или в 50 миллилитрах крепких напитков – типа коньяка и водки.

Если ограничиться в новогоднюю ночь только этим, организму будет под силу справиться с нагрузкой без особых последствий и похмельного синдрома.
Ольга Савонина
кардиолог

Савонина напомнила, что посуда для напитков все же бывает разной по объему. Для вина часто действительно используют бокалы, равные безопасной дозе в 150 миллилитров, но есть варианты, рассчитанные и на 500. А стопки бывают больше 50 миллилитров.

Также врач призвала тщательно выбирать напитки для праздника, покупать их только в проверенных местах, иначе есть риск отравиться суррогатом. "В целом желательно смотреть, чтобы в составе продукта не было красителей и непонятных ингредиентов", – посоветовала врач.

У мужчин ферменты, расщепляющие алкоголь, работают лучше, чем у женщин. Поэтому дамам желательно выпивать чуть меньше стандартной дозировки.
Ольга Савонина
кардиолог

Врач также напомнила, что алкогольные напитки ни в коем случае нельзя употреблять натощак. Кроме этого, их не рекомендуется запивать газировкой. Также вредно смешивать разные виды алкоголя, добавила эксперт.

Совсем отказаться от поднятия бокала Савонина посоветовала беременным, людям с заболеваниями печени, сердца и почек, особенно если на этих органах проводились операции.

Ранее акушер-гинеколог, эндокринолог Нина Антипова предупредила, что для беременных даже один бокал шампанского в новогоднюю ночь может быть опасен. По мнению врача, употребление алкоголя может привести к задержке развития ребенка или к прерыванию беременности.

Читайте также

Трошина Любовь

обществоНовый год 2023

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика