Диетолог предложила полезные версии любимых новогодних блюд

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Вредные ингредиенты в традиционных новогодних салатах легко заменить на полезные. Блюда при этом не потеряют во вкусе, рассказала Москве 24 врач-диетолог Татьяна Рыкалова.

Она объяснила, что в крабовом салате вместо палочек можно использовать отварные креветки. В оливье колбасу лучше заменить на вареную говядину, филе курицы или индейки. Вместо картошки диетолог советует нарезать авокадо. Однако, чтобы оно не потемнело и красиво смотрелось на столе, не забудьте сразу сбрызнуть лимонным соком.





Татьяна Рыкалова врач-диетолог Вместо жирного покупного майонеза приготовьте более легкую заправку: к 30 миллилитрам оливкового масла добавьте чайную ложку горчицы и 60 граммов классического йогурта (3,3%). Посолите по вкусу, насыпьте половину чайной ложки сушеного чеснока и размешайте до однородной консистенции.

Для более диетического варианта заправки необходимо размять два отварных желтка, добавить к ним 65 граммов йогурта или мягкого белого творога, чайную ложку зерновой горчицы и специи по вкусу. После разотрите смесь до однородной массы, рассказала Рыкалова.

Также диетолог посоветовала приготовить по новому рецепту селедку под шубой. Для этого нужно отварить два яйца и 200 граммов свеклы, очистить и нарезать все мелкими кубиками или натереть на терке. Также нужно нашинковать кубиками два помидора, половину головки красного лука, 200 граммов селедки и авокадо. На два последних ингредиента брызните лимонным соком. Выложите салат слоями, смазывая каждый заправкой по одному из предложенных рецептов.

На сладкое эксперт предлагает сделать диетический желейный десерт на агар-агаре. "В отличие от желатина, он растительного происхождения. К тому же содержит йод и магний. У него мягкая, нежная консистенция, тогда как желатин тугой", – объяснила Рыкалова.

Для десерта семь граммов агар-агара в порошке нужно залить половиной стакана холодной воды и оставить набухать. Тем временем в 450 граммов десятипроцентной сметаны комнатной температуры следует добавить 50 граммов сахара и щепотку ванилина. Взбивайте все миксером в течение пяти минут, поделилась эксперт.

Набухший агар-агар поставьте на огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. В таком состоянии его нужно оставить на 5–10 минут. После смешайте агар со сметанной смесью. Приготовьте формочки для десерта и разложите по ним любые фрукты или ягоды. Залейте в формочки смесь с агар-агаром. Дополнительно украсьте десерт ягодами и поставьте его в холодильник на один-два часа, заключила диетолог.



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