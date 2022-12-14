Россияне рассказали, какие блюда обязательно будут на их новогоднем столе

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Несмотря на подорожание праздничного стола, примерно на 11% россияне не собираются отказывать себе в любимых блюдах на Новый год. О самых популярных из них сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на результаты собственного исследования.

В результате опроса 41% россиян заявили, что планируют купить к праздничному столу все, что захочется. Также они собираются приготовить не только свои любимые блюда, но и что-то необычное.

Сделать традиционный салат оливье хотят 23% участников опроса. Мандарины точно будут на праздничном столе у 17% опрошенных россиян. Также в топ-5 обязательных блюд, продуктов и напитков вошла икра – за нее проголосовало 7%. Без выпитого под бой курантов бокала шампанского праздник не представляют 6% участников опроса.

Только 3% опрошенных хотят приготовить роскошное горячее – мясо или рыбу.

"Мясо по-французски, по-деревенски, жаркое, запеченная утка, гусь, кролик, рыба, свинина с овощами. Столько всего вкусного можно сделать!" – написала участница опроса.

Менее востребованными у жителей страны стали заливная рыба, холодец и сладости.

Ранее диетолог посоветовала ставить на новогодний стол греческий салат, поскольку входящие в его состав зелень и овощи не подвергают термической обработке. Также эксперт отметила, что салат мимоза содержит меньше калорий, чем оливье и сельдь под шубой.

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