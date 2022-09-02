Посольство РФ в Лондоне потребовало предоставить данные о состоянии Скрипалей

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Посольство России в Лондоне потребовало у МИД Великобритании предоставить сведения о состоянии здоровья и местонахождении российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей.

"С недоумением констатируем, что на протяжении вот уже четырех с половиной лет российская сторона остается в неведении относительно судьбы двух наших граждан – Сергея и Юлии Скрипалей, оказавшихся в эпицентре резонансного инцидента в английском городе Солсбери в марте 2018 года. До сих пор нет официальной информации об их состоянии здоровья, правовом положении или хотя бы местонахождении", – приводит ТАСС текст заявления.

В дипмиссии отметили, что обращение было направлено в четверг, 1 сентября, а также выразили надежду на соответствующую дипломатическим канонам реакцию МИД Соединенного Королевства.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обвинения Великобритании по делу Скрипалей. В Москве осуждают попытки Лондона переложить на Россию всю ответственность по этому инциденту.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона готова к сотрудничеству по линии правоохранительных органов двух стран и соответствующих экспертов с целью расследования произошедшего в Солсбери.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждали, что покушение организовали российские спецслужбы, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Несколько недель после отравления Скрипали находились в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года.

Главные подозреваемые в деле – люди, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они попали в объектив камер видеонаблюдения в Солсбери. Их фотографии опубликовал Скотленд-Ярд. Премьер Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что они сотрудники ГРУ.