Нарышкин считает ложью новые обвинения Великобритании в сторону России по делу Скрипалей

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что в Лондоне пытаются отвлечь внимание общественности от отступления НАТО из Афганистана путем нового обвинения России в отравлении Скрипалей. Об этом сообщает ТАСС.

"На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую. И, кроме того, в свете последних афганских событий это еще, наверное, и попытка отвлечь общественность от позора, бегства из Афганистана прежде всего войск США, их союзников, в том числе в лице Великобритании. Отвлечь общественность от того факта, что в настоящее время блок НАТО не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира", – рассказал директор СВР.

Ранее Сергей Нарышкин прокомментировал заявления Запада о "российском вмешательстве". Он считает, что службы разведки ведущих стран Европы сообщают своим политическим руководителям достоверную информацию о ситуации в мире, но их руководство предпочитает заявлять о якобы вмешательстве России в дела других государств исходя из собственных политических интересов.