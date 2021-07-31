Нарышкин заявил, СВР отслеживает факты продвижения россиянами в США санкций против РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Служба внешней разведки (СВР) отслеживает факты, когда российские граждане в США продвигают введение новых санкций против России, заявил глава СВР Сергей Нарышин.
Он подчеркнул, что считает предательством подобные действия со стороны россиян.
"Предательство своей страны, своего народа. Надо все называть своими именами", – сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, отслеживание таких фактов является компетенцией СВР. Нарышкин отметил, что некоторые подобные случаи могут "ускользнуть" от внимания службы, "но далеко не все".
"В семье не без урода. При этом таких меньшинство. Подавляющее меньшинство. Тем не менее нужно постоянно работать над этим", – заключил глава СВР.
Ранее Владимир Путин назвал предательство самым страшным грехом. По мнению главы государства, именно так называется ситуация, когда человек передает информацию закрытого характера иностранной спецслужбе.
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