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Владимир Путин назвал предательство самым страшным грехом. Об этом он сообщил во время ежегодной большой пресс-конференции.

Российскому лидеру задали вопрос по поводу дела о бывшем журналисте Иване Сафронове. Путин обратил внимание на то, что предательство является самым большим грехом. По мнению главы государства, именно так называется ситуация, когда человек передает информацию закрытого характера иностранной спецслужбе.

"И я понимаю, что, может быть, это не очень хорошо звучит для тех, кто доверял этому человеку, доверяет и хорошо к нему относится. Я вам сочувствую", – подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ назвал преждевременными разговоры о помиловании Сафронова. Он отметил, что эти вопросы будут решаться после суда. Путин подчеркнул, что обвинения Сафронова не связаны с его журналистской деятельностью.

Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.