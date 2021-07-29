Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

11:33

Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена

политика

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила коробку печенья, которую президент Соединенных Штатов Джо Байден подарил экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской после их встречи, с файлами cookie, предоставляющими доступ к данным пользователя в Сети.

"Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей "печенек из Белого дома". Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может", – говорится в опубликованной в телеграм-канале Захаровой записи.

Представитель МИД обратила внимание на восторг, с которым призывающая к введению санкций против своей страны Тихановская рассказывает о подаренных адресатом призыва "печеньках".

Она добавила, что сразу прослеживается аллюзия к Мальчишу-Плохишу Гайдара, однако возможно и более современное прочтение сюжета.

"Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя", – написала Захарова.

Дипломат пояснила, что их функция сводится к аутентификации пользователя, хранению его персональных предпочтений, отслеживанию состояния сеанса доступа к пользователю.

"Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго", – заключается в публикации.

Ранее сообщалось, что Байден встретился с Тихановской в Белом доме. Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать