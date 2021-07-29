Захарова пошутила над словами Тихановской о "печеньках" от Байдена

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила коробку печенья, которую президент Соединенных Штатов Джо Байден подарил экс-кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской после их встречи, с файлами cookie, предоставляющими доступ к данным пользователя в Сети.

"Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей "печенек из Белого дома". Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может", – говорится в опубликованной в телеграм-канале Захаровой записи.

Представитель МИД обратила внимание на восторг, с которым призывающая к введению санкций против своей страны Тихановская рассказывает о подаренных адресатом призыва "печеньках".

Она добавила, что сразу прослеживается аллюзия к Мальчишу-Плохишу Гайдара, однако возможно и более современное прочтение сюжета.

"Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя", – написала Захарова.

Дипломат пояснила, что их функция сводится к аутентификации пользователя, хранению его персональных предпочтений, отслеживанию состояния сеанса доступа к пользователю.

"Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго", – заключается в публикации.

Ранее сообщалось, что Байден встретился с Тихановской в Белом доме. Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека.

