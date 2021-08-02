Нарышкин прокомментировал заявления Запада о "российском вмешательстве"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что службы разведки ведущих стран Европы доносят до политического руководства своих стран достоверную информацию о ситуации в мире, однако те продолжают заявлять о якобы вмешательстве России в дела других государств исходя из политической конъюнктуры. Об этом Нарышкин заявил в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

По его словам, у СВР выстроено неплохое взаимодействие с разведкой Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Австрии.

Нарышкин уточнил, что предметом профессионального интереса сотрудников ведомства является большой объем информации. Он подчеркнул, что данные разведки передаются руководству страны, чтобы принимались выверенные и правильные решения.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила ЕС создать специальные механизмы, которые позволили бы единовременно реагировать на "провокации" со стороны России. По мнению канцлера, страны – участницы объединения должны отвечать на российскую активность и искать прямой контакт с президентом РФ.

Кроме того, Меркель напомнила о недавней встрече американского и российского лидеров в Женеве, отметив, что ЕС также необходимо создать новые форматы для диалога с Россией.