В Риге неизвестные облили краской памятник полководцу Барклаю-де-Толли

Фото: depositphotos/joyfull

Неизвестные облили красной краской памятник русскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли в Риге. Об этом сообщает портал Delfi.

"Происшествие случилось в ночь на четверг. Кто это сделал и зачем, неизвестно", – говорится в сообщении.

Позже краску смыли, уточнило издание.

Памятник Барклаю-де-Толли установили в столице Латвии в 1913 году. Во времена Первой мировой войны он был утерян, однако в 2002 году было принято решение об установке отреставрированной копии памятника.

В прошлом году вандалы в Таллине осквернили советский мемориальный комплекс на холме Маарьямяэ. На одной из скульптурных композиций мемориала, которая называется "Гибнущие чайки", появились надписи.

Ранее в австрийском городе Эбенфунт восстановили испорченный вандалами барельеф памятника солдатам Красной армии, павшим при освобождении Австрии от нацизма.

