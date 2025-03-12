СК возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ завода в Курской области

Фото: телеграм-канал "Информационный центр СК России"

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) завода, расположенного в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

По версии следствия, боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) целенаправленно атаковали комбикормовый завод, где находились люди. Сотрудники СК планируют во время расследования дела установить и привлечь к ответственности всех украинских военных, причастных к этому происшествию.

ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка в среду, 12 марта. В результате было разрушено здание одного из цехов, а также повреждено другое имущество. Погибли четыре сотрудника предприятия и еще двое ранены. Один из пострадавших был госпитализирован с тяжелыми ранениями, второму оказали помощь на месте.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал предоставить всю необходимую помощь и поддержку со стороны регионального правительства. Он взял ситуацию под свой контроль.

