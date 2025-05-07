Роскачество: после деалкоголизации вино можно считать безалкогольным

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Вино, которое прошло путь деалкоголизации, то есть удаления этанола из жидкости до определенного порогового значения, можно считать безалкогольным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

"Во избежание путаницы вернее было бы называть такие вина обезалкоголенными, поскольку они прошли через этап спиртового брожения и только после этого из них изъяли алкоголь", – указала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель Винного гида РФ Олеся Латышева.

Она также уточнила, что не стоит путать безалкогольное игристое с безалкогольными виноградными напитками. Для последних в законе "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" сказано, что безалкогольное вино считается пищевым продуктом, который был получен из вина и содержит объемную долю этилового спирта не более 0,5%.

Латышева отметила, что в безалкогольном вине должно быть только вино и диоксид серы. В то же время цена на этот напиток не будет стоить дешевле алкогольного. Так получается из-за того, что для его производства необходимо использовать двойной объем вина.

Она сообщила, что все безалкогольные вина на российском рынке являются импортными. Их привозят из Германии, Испании, Франции и Италии.

В Роскачестве также рассказали, что существует вред и польза безалкогольных игристых. Полезными свойствами такого напитка можно считать то, что он будет менее вреден, чем сладкие газировки или напитки с более высоким содержанием алкоголя.

"Безусловно, наличие газов и высокое содержание сахара не делают этот напиток полезным для здоровья. Углекислота, как и в случае с газированными напитками – это удар по ЖКТ", – пояснила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

Специалисты не рекомендуют давать детям безалкогольный напиток. В составе все равно присутствует до 0,5% спирта, а детское шампанское – это чаще всего сильногазированный напиток.

В национальном институте развития качества подчеркнули, что такие аналоги спиртных напитков могут стать триггером к употреблению алкоголя для подростков, что может вызвать ранний и ненужный интерес к алкоголю.

Ранее сообщали, что Евросоюз в феврале 2025 года начал наращивать продажи вина в РФ. Поставки увеличили все крупнейшие европейские поставщики, включая Польшу, Италию, Португалию и Латвию. Германия – единственная, кто уменьшил экспорт. Поставки ФРГ на отечественный рынок сократились в 2,3 раза.

