В Вологодской области предложили сети "Красное&Белое" продавать хлеб

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил сети магазинов "Красное&Белое" переквалифицироваться с торговли спиртным на продажу хлеба. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

До этого он сообщил, что сеть магазинов прекращает работу в регионе, так как действие лицензии было окончено. Однако самая компания эту информацию не подтвердила.

"Пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет", – написал Филимонов.

При этом, по информации источника РИА Новости, "Красное&Белое" останется в Вологодской области, но алкогольная продукция больше не будет входить в их ассортимент из-за отсутствия лицензии.

В пресс-службе сети добавили, что больше половины товаров, около 55–60%, – продукты питания. Это значит, что магазины не уйдут с рынка региона вовсе, но сократят ассортимент.

С 1 марта текущего года в Вологодской области вступил в силу закон, согласно которому торговля алкоголем разрешается с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу и c 08:00 до 23:00 – по выходным и праздникам. Ресторанам разрешено продавать спиртное в любое время.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин оценил возможность продажи алкоголя до 19:00. Он вспомнил, что подобные ограничения, но до 21:00, привели к несанкционированной продаже спиртных напитков во многих регионах.

В тоже время, если разрешить торговым точкам продавать алкоголь только до 19:00, по его мнению, главы многих регионов попросят уполномочить их продлить промежуток по своему усмотрению.