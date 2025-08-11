"Интерфакс": "Красное&Белое" приостановило продажу крепкого спиртного в Кузбассе

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Сеть "Красное&Белое" приостановила продажу крепких алкогольных напитков на территории Кемеровской области из-за истечения лицензии. Об этом сообщает "Интерфакс со ссылкой на источники в магазинах.

По их словам, на сегодняшний день торговые точки сети могут продавать только легкий алкоголь. При этом на продление лицензии потребуется некоторое время.

Согласно ее копии, с которой ознакомилось СМИ, разрешение было выдано 11 августа 2020 года ООО "Альфа-М" департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области сроком действия до 10 августа 2025-го включительно.

Ранее сообщалось, что сеть "Красное&Белое" приостановила продажу спиртных напитков в Вологодской области в связи с прекращением действия лицензии из-за нарушений. Предполагалось, что магазины могут вовсе покинуть регион. При этом сама сеть опровергла данные сообщения.

Губернатор области Георгий Филимонов предложил магазинам начать торговать хлебом и продуктами питания. Кроме того, глава региона посоветовал заодно поменять и название сети, однако новое наименование не предложил.