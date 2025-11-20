Продажу алкоголя в подмосковных точках общепита ограничат с 1 марта

Фото: depositphotos/Sonar

Продажа алкоголя в общепите, вход в который расположен во дворе многоквартирного дома, с 1 марта 2026 года будет разрешена только с 13:00 до 15:00. Соответствующий закон принят Мособлдумой.

По словам председателя Игоря Брынцалова, эта мера стала продолжением стратегии по ограничению реализации алкоголя. Он уточнил, что продажа спиртных напитков во дворах домов вызывает беспокойство у жителей.

"Это еще один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума", – передает его слова пресс-служба законодательного органа.

Брынцалов напомнил, что с 1 сентября в регионе действуют меры по запрету продажи алкогольных напитков в магазинах во дворах домов. За это время реализацию алкоголя прекратили более 1,2 тысячи точек, еще 1,3 тысячи магазинов прекратят после окончания действия лицензии.

Более того, с начала сентября с 23:00 до 08:00 запретили продавать спиртное в кафе, барах и других точках общепита, расположенных в домах. Исключение сделано только для ресторанов.

"Принимаемые нами меры не затронут добросовестных предпринимателей. Наша задача – убрать алкоголь из наших дворов", – добавил спикер Мособлдумы.

Ранее сообщалось, что Госдума обсуждает введение ограничений на продажу несовершеннолетним продукции, имитирующей алкоголь. По данным экспертов, в возрасте 10–13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% детей, в 16–17 лет – около 21%. Председатель ГД Вячеслав Володин сказал, что это пагубно влияет на их психику и здоровье.