На территории технопарка "Руднево" ввели крупнейший производственный комплекс

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В составе технопарка "Руднево" ввели в эксплуатацию крупнейший производственный комплекс на 9 корпусов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



"Созданный на его территории (на территории технопарка "Руднево". – Прим. ред.) производственный комплекс из девяти корпусов стал третьим по счету и на сегодняшний день самым крупным в составе технопарка. В нем предусмотрено все необходимое оснащение и коммуникации для запуска разных видов производства в области высоких технологий", – рассказал он.

Восемь из девяти корпусов являются производственными, еще один – административным.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что перед вводом в эксплуатацию на объекте провели несколько проверок. Специалисты Центра экспертиз организовали инструментальные и лабораторные исследования.

Генеральным подрядчиком строительства выступила компания "Крост". Благодаря применению при строительстве инновационных решений и технологий корпуса удалось возвести в рекордные сроки.

Ранее к "Рудневу" проложили подъездные дороги. Как уточнил Сергей Собянин, работы по укладке дорожного полотна были завершены досрочно. Общая протяженность путей составила около 5 километров.



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