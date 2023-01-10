Фото: stroi.mos.ru

В индустриальном парке "Руднево" завершено строительство 16 корпусов. Они уже готовы к размещению высокотехнологичных производств. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На территории индустриального парка "Руднево", который станет шестой площадкой особой экономической зоны "Технополис "Москва", закончено строительство еще одного производственного комплекса. Он включает девять корпусов", – рассказал он.

По словам заммэра, комплекс станет самым крупным в составе площадки. Уточняется, что уже возведено 16 корпусов в "Рудневе" общей площадью 86,5 тысячи квадратных метров. Само строительство комплекса началось в конце 2020 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщал, что сейчас вся площадь индустриального парка уже забронирована под производства. В течение трех ближайших лет площадь парка планируется расширить на 300 тысяч квадратных метров.

В ноябре прошлого года мэр Москвы и зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров подписали меморандум о сотрудничестве в области поддержки развития отрасли БПЛА и авиации, в том числе о создании федерального центра беспилотных авиационных систем на базе "Руднева".

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, уже в 2023 году первые компании смогут организовать производство в индустриальном парке "Руднево".

"Федеральный центр объединит ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА и цифровых геоинформационных платформ", – подчеркнул он.

На базе центра планируется открыть авиационный учебный центр по подготовке высококвалифицированного персонала.

"Запуск перспективной площадки "Руднево" – это сейчас один из главных проектов особой экономической зоны Москвы. После включения территории в состав ОЭЗ "Технополис Москва" для локализованных там производств будут действовать льготный налоговый и таможенный режимы", – сказал гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице продолжается строительство инновационных объектов, которые создадут в городе новые рабочие места. По его словам, в 2023 году многие новые места должны войти в строй. В Раменках полным ходом идет строительство ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы", добавил мэр.

Собянин сообщил о досрочном завершении прокладки дорог к индустриальному парку "Руднево"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!