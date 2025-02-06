Специалисты рассказали о состоянии тигренка, вышедшего к людям в Приморье

Оставшийся без матери амурский тигренок, вышедший к людям в Приморье, сильно истощен и обезвожен, рассказал гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев в беседе с РИА Новости

"Больше волнует истощение и обезвоживание. Коварны они, к сожалению, и не всегда можно обратить последствия. Животное, тем более тигра, хоть и маленького, на круглосуточные капельницы не положишь", – отметил Арамилев.

При этом критических травм у животного нет, добавил он.

В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края уточнили, что тигренок оказался самкой возрастом 3–5 месяцев и весом 24 килограмма. Специалисты взяли все нужные анализы и поместили тигрицу в карантинный вольер. Пока животное не подрастет, оно будет жить в реабилитационном центре.



"Специалисты пока не могут говорить с уверенностью о перспективах состояния здоровья животного, поскольку оно сильно истощено", – указали в ведомстве.

Об обнаружении одинокого тигренка в поселке Ольга сообщалось 4 февраля. На кадрах видео можно заметить маленького тигра, который лежит у забора и не пугается света фар от стоящей рядом машины. Следов тигрицы не было обнаружено, поэтому его решили отловить.

Ранее специалисты поймали крупного и конфликтного амурского тигра в окрестностях села Барабаш в Приморском крае. Уточнялось, что у зверя, пойманного в ночь на 2-е число, нет признаков травм или заболеваний. Хищника привезли в реабилитационный центр на тщательный осмотр.

