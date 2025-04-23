Sky News: 700 коал расстреляли в Австралии по разрешению властей

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Власти штата Виктория в Австралии санкционировали массовый отстрел более 700 коал с вертолетов, что привело к волне возмущений со стороны зоозащитников и некоторых политиков. Об этом сообщает Sky News.

По словам представителей властей, решение оказалось вынужденным, поскольку животные лишились привычной среды обитания, еды и воды из-за пожаров в марте, которые уничтожили около 2 000 гектаров растительности.

Как уточнила премьер-министр Штата Хасинта Аллан, решение приняли после всесторонних и тщательных оценок. Однако зоозащитники выразили несогласие с этой мерой.

Президент Ассоциации по спасению коал Джесс Робертсон указала, что отстрел животных с вертолета не дает адекватно оценить состояние коал. По ее мнению, существуют и более гуманные решения проблемы.

Более того, многие депутаты заявили, что коалы с 2022 года значатся в списках исчезающих видов.

В прошлом году в некоторых регионах ЕС разрешили отстрел волков после того, как один из хищников съел пони, принадлежащий председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

После инцидента выяснилось, что на животное напал опасный волк под номером GW 950m, который к тому моменту уже убил несколько голов домашнего скота.

