ЕС разрешил отстрел волков из-за съеденного пони Урсулы фон дер Ляйен

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В некоторых регионах ЕС разрешили отстрел волков после того, как один из хищников съел пони, принадлежащий председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, сообщает газета BILD.

Год назад глава ЕК заявила о необходимости пересмотреть отношение к волкам, если этот вид больше не находится под угрозой исчезновения. Местные жители отмечали, что волки действительно стали проблемой для пастухов в Европе. Кроме того, они начали появляться в Люксембурге.

В сентябре 2022 года волк ночью проник на территорию конюшни на северо-западе Германии и съел 30-летнюю пони Долли, которая принадлежала фон дер Ляйен. После инцидента выяснилось, что на Долли напал опасный волк под номером GW 950m, который к тому моменту уже убил несколько голов домашнего скота.

Авторы материала подчеркнули, что многие посчитали позицию политика желанием отомстить за съеденную пони.

Тем временем зоозащитники выступили против отстрела волков. По их мнению, домашний скот нужно защищать при помощи заборов и оград.

Между тем в Зимбабве приняли решение отстрелить около 200 слонов из-за нехватки продовольствия. Министр охраны окружающей среды Ситембисо Ниони объяснил, что хочет забить слонов, чтобы их мясо поступило в общины, которым нужен белок.