В РФ хотят разрешить охоту на разоряющих хозяйства животных

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В России могут официально разрешить регулировать численность диких животных, если они угрожают сельскому, рыбному и охотничьему хозяйствам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму краснодарским Заксобранием в Федеральный закон "Об охоте".

"Потребность в предлагаемых изменениях обусловлена имеющимися фактами ущерба, наносимого сельскому хозяйству животным миром", – пояснил первый зампредседателя комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Заксобрания Краснодарского края Андрей Булдин.

С проблемами столкнулись в Астраханской, Иркутской, Челябинской и Курганской областях. В некоторых регионах пожаловались на рост численности гибридов волка и собаки, в других – на бакланов, рысь, кабанов.

При этом представитель ассоциации "Благополучие животных", председатель общественной организации "Голоса за животных" Динара Агеева считает, что необходимости в реализации такой меры нет. Она уверена, что введение таких правил – очередной способ увеличить квоты для охотничьего лобби на отстрел диких животных.

До этого сообщалось, что в Курганской области женщина скончалась после нападения волка. Инцидент произошел в поселке Курорт "Озеро Медвежье". Еще трое человек при столкновении с животным получили травмы.

