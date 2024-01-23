Волк напал на собаку в селе Приангарья

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Волк напал на домашнюю собаку в селе Кобь Братского района Иркутской области, сообщает РИА Новости.

Дикий зверь вышел из прилегающей лесополосы и направился в сторону одного из жилых домов. Целью его охоты стала собака. По данным СМИ, хищник загрыз животное.

На следующий день волк снова вернулся на тот же участок. Об этом в дежурную часть сообщили местные жители. На место происшествия выехали сотрудники полиции и охотоведы для проверки инцидента, однако волк скрылся в лесу.

В декабре прошлого года сообщалось, что гибрид волки и собаки, которого держала в качестве домашнего животного семья в американском штате Алабама, загрыз ребенка хозяев.

Трехмесячный мальчик получил не совместимые с жизнью травмы, когда домашний зверь поднял его с пола и стал с ним играть. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть ребенка от травм, нанесенных животным.