На mos.ru появился повтор дневных трансляций из зоопарка

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На mos.ru появилась возможность наблюдать за обитателями Московского зоопарка в его нерабочие часы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий Москвы.

Как отметил замруководителя департамента Борис Фролов, это нововведение особенно удобно для тех регионов России, где разница во времени с Москвой может составлять несколько часов.

"За активностью животных в режиме реального времени можно наблюдать днем, а вечером, после закрытия зоопарка, транслируется запись дневного эфира", – пояснил Фролов, добавив, что на zoo.mos.ru можно прочитать интересные факты о животных и посмотреть фото.

Повтор дневного эфира включается с 22:00 до 07:30.

Первые онлайн-трансляции из вольеров Московского зоопарка появились осенью 2024 года. Желающие могут увидеть представителей семейства кошачьих, разные виды медведей и панд, енотов, медоедов, сурикатов, капибар и других животных.

В частности, горожане могут наблюдать за леопардом Мизером, самцом пумы Габриэлем и белой медведицей Айкой. Кроме того, зоопарк запустил трансляцию из вольеров жирафов и зебр. Недавно на портале стали доступны трансляции из вольеров с малайскими медвежатами.

Вместе с тем у зрителей появилась возможность поддержать животных Московского зоопарка во время онлайн-эфиров. Средства пойдут на развитие зоопарка.

