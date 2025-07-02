На портале mos.ru стали доступны трансляции из вольеров с малайскими медвежатами

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Пользователям портала mos.ru стали доступны онлайн-трансляции из вольеров трех малайских медвежат Московского зоопарка – Лучика, Звездочки и Маши. Об этом сообщает пресс-служба сайта мэра и правительства столицы.

Первой в Московский зоопарк привезли медведицу Машу. Это произошло в конце августа 2024 года. В декабре к ней поселили Лучика и Звездочку. Сперва животные пытались адаптироваться на новом месте в служебном помещении, а затем они перебрались в организованный для них павильон "Солнечные медведи".

"Наши малайские медвежата подросли, окрепли, научились взбираться и спускаться даже с высоких конструкций. Маша, Лучик и Звездочка очень активные, сильные и любопытные звери", – отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В настоящее время Маша живет отдельно, а Лучик и Звездочка – по соседству. Сотрудники зоосада постепенно знакомят животных друг с другом: сперва хищники общались через решетку, а позже их начали оставлять в одном помещении на несколько часов. Теперь днем медвежата играют вместе, а на ночь их разделяют. При этом зоологи пристально следят за ними, чтобы при необходимости предотвращать конфликты и травмы.

Посмотреть, как Маша, Лучик и Звездочка исследуют свою территорию, играют и получают лакомства, можно в часы работы павильона "Солнечные медведи" – каждый день с 14:00 до 16:00. Однако Акулова пообещала в скором времени увеличить это время. Также пользователям предоставляется возможность ознакомиться с фотографиями медвежат.

Прямые эфиры из вольеров Московского зоопарка были запущены осенью прошлого года при поддержке столичного департамента информационных технологий, специалисты которого установили камеры в местах обитания животных. На данный момент на портале mos.ru можно посмотреть на 25 видов зверей, включая тех, что находятся под угрозой исчезновения.

В частности, горожане могут наблюдать в прямом эфире за леопардом Мизером, самцом пумы Габриэлем и белой медведицей Айкой. Кроме того, Московский зоопарк запустил трансляцию из вольеров жирафов и зебр.