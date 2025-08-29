Птенец дрофы вылупился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Птенец редкой птицы дрофы вылупился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Для сотрудников это событие стало особенным, так как первые яйца у самки были не оплодотворенными.

Когда птенец вылупился, он весил 60 граммов. В настоящий момент он очень быстро растет и имеет свои особенности.

"Белое "пятно" на клювике – это яйцевой зуб, с помощью которого птенец пробивает скорлупу. Скоро он исчезнет", – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Птенца нужно кормить каждый час, а гулять – несколько раз в день, чтобы он разминал ножки и получал полезный ультрафиолет, говорится в сообщении.

Дрофа – самая тяжелая летающая птица на планете. Этот вид очень редко содержится в зоопарках и практически не размножается в искусственных условиях. Однако Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка уже имеет опыт в выращивании таких птиц.

