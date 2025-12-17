Форма поиска по сайту

17 декабря, 17:39

Город

В проекте с трансляциями из Московского зоопарка появилась викторина о медоедах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зрители онлайн-трансляций Московского зоопарка могут поучаствовать в викторине о медоедах. Она реализована совместно с проектом "Активный гражданин", передал портал мэра и правительства столицы.

Участники должны ответить на восемь вопросов, выбрав один вариант из предложенных. Доступна викторина на сайте онлайн-трансляций из вольера медоедов, а также на сайте и в мобильном приложении проекта "Активный гражданин".

Для подготовки к викторине можно понаблюдать за жизнью этих животных, изучить интересные факты на сайте с трансляциями, сайте Московского зоопарка и в его соцсетях.

Отмечается, что медоеды из семейства куньих внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Их черно-белый окрас и активный характер привлекают внимание посетителей зоопарка. В природе они могут обитать как в лесах, так и в горах.

В холодное время года медоедов Московского зоопарка отправляют в теплый вольер в павильоне "Животные Африки", летом же они живут на улице. Сотрудники проводят с ними тренинги, обогащают среду обитания животных. Благодаря онлайн-трансляции можно увидеть, как они ищут еду, спрятанную в разных углах вольера.

Проект реализуют совместно со столичным департаментом информационных технологий. Он позволяет ежедневно наблюдать за разными видами животных: медведями, представителями семейства кошачьих, приматами, травоядными, птицами.

Ранее Московский зоопарк и проект "Активный гражданин" запустили викторину о сурикатах. Участникам предстояло ответить на 8 вопросов с выбором верного ответа из 5 предложенных. Задания касались места обитания сурикатов, их рациона и особенностей социальной жизни. Викторина стала 4-й в серии интерактивных опросов.

