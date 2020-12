Названы лучшие видеоигры 2020 года

Под конец года в игровой индустрии проходит The Game Awards: что-то вроде Оскара для видеоигр. Опираясь на этот рейтинг, мы выбрали 10 лучших игр, на которые стоит обратить внимание во время длинных каникул.



1. The Last Of Us: Part II

На The Game Awards ее выбрали игрой года. К тому же это лучшая игра для PlayStation 4 в этом году и пример технического произведения искусства в мире видеоигр. Она изумительно нарисована, в ней отзывчивый геймплей и управление, она прекрасно написана и срежиссирована.

Сюжет рассказывает продолжение истории Элли и Джоэла – пары, состоящей из наемника и маленькой девочки, которые вместе исследуют постапокалиптический мир, населенный зомби. Главный герой игры – Элли, и углубляемся мы не столько в приключения, сколько пытаемся понять, кто же на самом деле монстр. Тот, кто так выглядит, или тот, кто ведет себя таким образом.

Игра доступна только на консолях PlayStation.

2. Cyberpunk 2077

Она вышла под занавес 2020-го и уже успела полюбиться многим, продаться гигантским тиражом и разозлить еще большее количество людей. Киберпанк – непростая игра в открытом мире. Она сделана вручную от начала и до конца. Тут прописан каждый диалог, продумана каждая сцена, даже если она не несет никакой нагрузки на сюжет. Это штучный продукт. Однако игра вышла раньше, чем разработчики успели ее отполировать. В ней много багов и технических недостатков. Но от того, что она хорошо написана, в нее сложно прекратить играть.

Сюжет рассказывает о мире киберпанка 2077 года. Технологии шагнули очень далеко от жизненного комфорта. Главный герой Ви попадает в передрягу, после которой в его голове появляется сознание второго человека, Джони Сильверхенда. Его играет Киану Ривз. Вместе с ним у вас появляются цели в жизни и проблемы, о которых тяжело было задуматься даже в 2077 году.

Игра доступна на всех платформах.

3. Assassins Creed Valhalla

Еще одна часть приключений ассасинов, которые развернутся в древней Англии. Играем мы за викинга и попадаем в сюжет одноименного сериала. В качестве крупного отряда вы захватываете территории пяти разрозненных английских государств. Помимо этого, следуете по пути ассасинов и пытаетесь разгадать секрет древнего ордена.

"Вальгалла" вообще одна из лучших игр серии Assassins Creed, она прекрасно выглядит на PlayStation 5 и XBox Series X. В игре самая большая карта, полностью открытая для исследования, и отличный сюжет. История главного героя хорошо рассказана и срежиссирована. В общем в этой игре все сошлось и все механики работают прекрасно. Как говорится, нельзя проходить мимо.

4. Microsoft Flight Simulator

Одна из самых нашумевших игр в этом году и уж точно одна из самых красивых видеоигр в мире. По сути, это простой симулятор, с огромным количеством настроек и возможностей управлять самыми разными воздушными судами. Но самое удивительное – воссозданный мир. Дело в том, что его созданием занимался искусственный интеллект, которому скормили карты и снимки спутников. То есть мир в игре к реальному миру воссоздан 1 к 1. А с помощью облачной синхронизации вы можете играть в реальных погодных условиях в любой точке мира.

Симулятор также стал настоящей проверкой для игрового железа. Насладиться им с максимальными настройками графики сможет далеко не каждый владелец ПК. И даже из самого мощного компьютера она вытягивает все соки. Но более медитативного и красивого времяпрепровождения в мире видеоигр сложно себе представить.

5. DOOM Eternal

Если вы не знаете, что такое Doom, то объяснить будет очень тяжело. Несмотря на то что вселенная эта существует с прошлого века, она продолжает развиваться. DOOM Eternal – это шутер-слэшер, когда вам нужно не только стрелять во все стороны, но еще и буквально разрывать врагов на части бензопилами, руками и вообще любыми подручными средствами.

На этот раз поле боя – земля, которую практически полностью поглотили демоны. Ваша задача – убить всех демонов, ну или как можно больше. Но, что куда важнее, делать это нужно, получая удовольствие. Игра быстрая, жестокая и невероятно зрелищная.

6. Spider-Man: Miles Morales

Для тех, кто любит паука, "Майлз Моралез" станет прекрасным расширением вселенной и знаний о ней. Игра вышла на старте PlayStation 5, и я настоятельно рекомендую проходить на ней.

Игра прекрасно выглядит в 4К, с HDR и трассировкой лучей. Но, помимо этого, она еще и отлично написана. История интересная, личная и трогательная. В духе классического блокбастера от Marvel. Жаль, что доступна она только обладателям консолей Sony.

7. Fall Guys: Ultimate Knockout

Одна из игр неожиданностей в этом году. От нее точно ничего не ждали, но она стала отдушиной в 2020 году очень для многих. Если вам хочется хорошего настроения, игр с друзьями на одном диване или по интернету, наверное, лучшего развлечения и не найти.

Это игра-состязание пластилиновых человечков. У вас множество уровней и режимов игры, которые строятся на механике царя горы, кто последний остался стоять, тот и победил.

8. Hades

Интересная игра, которая может казаться устаревшей, но в которую очень интересно играть. Механика очень простая, вам нужно комбинировать атаки, увороты и специальные умения на карте, чтобы победить всех врагов и постараться не умереть.

История рассказывает о сыне Аида, Загрее, который пытается выбраться из царства мертвых на поверхность и достичь Олимпа. У игры рекордно высокие баллы на сайтах – агрегаторах оценок. К тому же многие отмечают, что игра продолжает удивлять, даже если вы проходите ее не в первый раз.

9. Half-Life: Alyx

Это игра, которая изменила целую индустрию благодаря своему выходу. Однако ее увидели очень и очень немногие. Потому что это игра только для ПК и только для VR. При этом это та самая Half-Live, которую все так долго ждали. Пусть и не третья часть, но расширение истории и вселенной. Которое к тому же прекрасно сделано.

Она погружает на двести процентов и относится совершенно к другому поколению видеоигр. Надеюсь, когда-нибудь это смогут ощутить все. И если вы тот счастливчик, который может попробовать, не понимаю, чего вы до сих пор ждете.

10. Animal Crossing: New Horizons

Тоже наделавшая шума игра, которая вышла в самый нужный момент, когда мы все сидели по домам. А в ней были замечены Элайджа Вуд, Мачете и многие другие знаменитости, что неудивительно.

Причина популярности проста – вам дают во владение собственный необитаемый остров. Который можно обустраивать как вам угодно. С помощью сети вы можете посещать острова друзей или незнакомцев и торговать с ними. В общем это свободные острова – делайте что хотите.

Игра доступная только на Nintendo Switch.