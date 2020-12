Реальнее некуда: тестируем новую Sony PlayStation 5

В день старта продаж PlayStation 5 чудесным образом доставили нашему обозревателю Андрею Рассказову, и после тщательного (иногда бессонного) тестирования он рассказывает все, что нужно знать о консоли.

Фото: Андрей Рассказов

Это большая консоль. Если у вас телевизор меньше 40 дюймов, то она явно будет перетягивать на себя внимание. Внешне лично мне гораздо больше нравится версия без дисковода. Но так уж вышло, что именно ее тяжелее всего купить. Их просто меньше по всему миру. А учитывая, что за 7 лет владения PlayStation 4 я не купил и не вставил ни одного диска в консоль, дисковод кажется излишеством.

Приставка однозначно лучше всего выглядит в вертикальном положении. И к тому же занимает меньше пространства. Два белых крыла по бокам отщелкиваются пальцами, и их можно снять. Это хорошая новость, потому что вам больше не нужно будет клеить наклейки на консоль. Тем более не нужно будет покупать новую, если захотите обновить внешность. Sony будет производить сменные панели в различных цветах и с различными темами.

Включение и настройка легкие, а еще Sony обновила приложение для смартфонов. Теперь оно работает как никогда хорошо. Собственно, самый простой способ настройки – через приложение. Также можно по проводу или без перенести все данные со старой консоли. В общем, все, что касается настроек, сделано легко и интуитивно.

Фото: Андрей Рассказов

Если вы не в курсе, зачем нужна эта консоль и стоит ли вообще на нее переходить, постараюсь объяснить. Ведь очевидный ответ – переходить стоит. Консоль не смартфон, и следующее обновление произойдет в лучшем случае через 3 года, а возможно, и через 6-7 лет, если не будет промежуточных приставок, как в прошлом поколении.

PlayStation 5 обладает увеличенной мощностью, и мы сейчас не будем углубляться в цифры. Она способна запускать все игры в 4К, 60 кадров в секунду или 30 кадров в секунду, но с улучшенной графикой. Например, вы можете включить отражения в игре (Ray Tracing). Это значит, что, если в игре есть зеркала, окна или лужи, в них будет видно окружение. Помимо этого, свет будет отражаться от поверхностей, то же касается и звуков.

Все это будет обладать сильным эффектом погружения и повышенным реализмом в играх. Особенно понятно это станет после выхода первых игр, созданных специально для консолей нового поколения.

Фото: Андрей Рассказов

Но, несмотря на эти многообещающие улучшения, главное не в этом. Самое крупное изменение – переход от жестких дисков к SSD в системе. И даже больше: SSD теперь не только память системы, но и память видеоускорителя. То есть данные, сохраненные на диске, загружаются не в процессор, а напрямую в видеокарту приставки. Это большое упрощение, но главное, что в играх пропадут загрузки в привычном смысле. Теперь от нажатия "играть" до момента управления персонажем проходят считаные секунды. А раньше я мог пойти приготовить кофе, пока игра загружалась.

Но и это не самое главное! Потому что улучшение графики, ускорение загрузок, улучшение качества игр – это все следствия нового поколения консолей. Но вот к чему ты никак не готовишься, так это к тому, что игры по-новому ощущаются. И это все благодаря новому геймпаду DualSense.

У него два основных нововведения. Первое – новый вибромотор. Это по ощущениям сравнимо с топовыми iPhone и их отдачей. Тут такой же эффект. У вибрации есть не только отдача, но и "рисунок" вибро или "звук". Когда вы управляете персонажем и он бежит по твердой поверхности, вы чувствуете руками тычки в геймпаде. А когда персонаж бежит по песку, вы чувствуете песок кончиками пальцев, и все это через вибро.

Фото: Андрей Рассказов

Вторая фича геймпада – адаптивные курки. Тот самый нижний курок, который используют для стрельбы в шутерах или для газа и тормоза в гоночных играх. Теперь они сопротивляются нажатиям из-за отдельных моторчиков внутри.

Если вы притормаживаете, кнопка тормоза ведет себя как педаль и бьет вам в палец, как если бы педаль тормоза отдавала толчки ABS вам в стопу. В шутерах вы чувствуете, как по-разному ощущается оружие в игре. Такое возможно в Call of Duty: Cold War. Там у каждого оружия своя отдача, а чтобы выстрелить из снайперской винтовки, нужно прожать курок, немного надавив на него. В игре God of War вы чувствуете сопротивление при натяжении тетивы лука.

Учитывая, что это только самый старт поколения и дальше поддержка этих функций будет улучшаться, это невероятные результаты. Они не просто дают почувствовать следующее поколение, они создают совершенно новый уровень погружения. Даже 4К-разрешение и реальные отражения не так сильно впечатляют, как эти нюансы.

Фото: Андрей Рассказов

А если PlayStation 5 – это первая консоль в вашем доме и у вас нет ни игр, ни аккаунта, Sony об этом позаботилась. При покупке консоли вы можете купить подписку PS+, она дает возможность играть в игры онлайн, а также каждый месяц вы с ее помощью получаете от двух до четырех игр бесплатно. И если вы эту подписку оформляете, вам дают более 20 топовых игр прошлого поколения бесплатно. И там не только игры самой Sony вроде The Last Of Us, Days Gone или God of War, там есть Call of Duty: Black Ops III, например. Каждая игра в подписке обязательна к прохождению или хотя бы проверке на совместимость с вашими интересами. Потому что все эти игры – без преувеличения золотой фонд прошлого поколения.

В общем, если вы любите игры, пройти мимо PlayStation 5 будет как минимум странно. Если вы в них никогда не играли, но хотите начать или кому-то подарить, то не ошибетесь. Во-первых, приставка с подпиской обеспечит вас играми на долгие месяцы без дополнительных трат. А ведь в ближайшие дни на подходе куча великолепных игр и сюжетов. Во-вторых, как подарок это, возможно, лучшее решение, так как PlayStation – самая продаваемая игровая консоль в мире. А значит, шанс, что вы подарите ее кому-то, у кого в окружении есть владельцы консоли от Sony, очень и очень велик. То есть человек получает не только крутой гаджет, но и возможность играть с друзьями. Короче, беспроигрышный вариант.