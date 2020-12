The Game Awards 2020 назвала "Игру года"

Фото: стоп-кадр видео youtube.com/PlayStation Россия

Премия The Game Awards 2020 назвала имена победителей в области достижений индустрии видеоигр, сообщает "Газета.ру".

Сразу в нескольких номинациях победила игра The Last of Us: Part 2. Ее признали "Лучшей игрой", а также отдали ей награды за "Лучший гейм-дизайн", "Лучший сюжет" и "Лучший аудиодизайн". Также видеоигру посчитали самой доступной для инвалидов.

В номинации "Лучший саундтрек" победила Final Fantasy VII Remake, а награду в категории "Лучший экшен" взяла Hades.

Лучшей семейной игрой назвали Animal Crossing: New Horizons, а лучшей стратегией – Microsoft Flight Simulator. Приз зрительских симпатий достался игре Ghost of Tsusima.

Ранее издание Eurogamer составило рейтинг видеоигр 2013–2020 годов. Возглавил список эксклюзив платформы Nintendo – приключение The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

На втором месте списка оказалась RPG Bloodborne, на третьем – научно-фантастическая игра The Outer Worlds. Популярная The Witcher 3: Wild Hunt по роману Анджея Сапковского "Ведьмак" заняла лишь десятое место.