Пандемия коронавируса повлияла на развитие игровой индустрии в РФ

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Фото: depositphotos/IrynaTiumentsev
Пандемия коронавируса дала дополнительный импульс развитию игровой индустрии в РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе компании QIWI, передает "Газета.ру".
Так, в платежном сервисе заявили, что за время безопасного поведения российские геймеры потратили на покупку игр на 71% больше, чем за период с марта по май 2019 года. В результате средний чек вырос почти в два раза, на 44%. По словам аналитиков, подобная тенденция в игровой индустрии и спрос на виртуальные развлечения могут сохраниться и летом.
"Компании – производители игр и крупнейшие издатели предпринимают различные меры для того, чтобы рост индустрии не прекращался", – рассказал заместитель генерального директора QIWI по коммерческим вопросам Александр Агаков. Он обратил внимание, что ежегодно прибыль игровой индустрии растет.
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Так, известно, что ремейк Mafia выйдет в конце лета. Обновленная версия популярной игры выйдет на компьютерах и консолях текущего поколения – PlayStation 4 и Xbox One.
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