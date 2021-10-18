"Простоквашино" получил премию "ТЭФИ-Kids" как лучший анимационный сериал

Фото: кадр из мультфильма "Простоквашино "; режиссер – Михаил Солошенко; производство – Союзмультфильм

Награду "ТЭФИ-Kids" в номинации "лучший анимационный сериал" получил мультсериал "Простоквашино" киностудии "Союзмультфильм", сообщает ТАСС.

Лауреатами Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей "ТЭФИ-Kids", которая прошла в театре Et Cetera в Москве, стал мультсериал "Простоквашино" киностудии "Союзмультфильм" (за лучший анимационный сериал), а лучшим телеканалом для детей признали "В гостях у сказки".

"Этот проект стал мостиком между прошлым и будущим, и настоящее "Союзмультфильма" тоже в нем. Мы сегодня сделали уже более 50 серий, мы получаем огромное количество просмотров на нашем YouTube-канале, только без каналов-партнеров – более полумиллиарда просмотров", – поделилась председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, на сегодняшний день число любителей мультсериала достигло 550 миллионов человек. И еще более 150 миллионов – каналов-партнеров.

"На самом деле, мы счастливы. Большая команда работает над проектом. И нам честно кажется, что это очень заслуженно, потому что прошло 4,5 года с момента, как мы начали производить сериал, соответственно, где-то 3,5 года назад первые серии вышли в свет. <...> Конечно, мы очень рады и, конечно, мы будем продолжать", – добавила Слащева.

Также лучшим телевизионным фильмом для детей жюри определило "Викторию". Награду в рубрике "Ежедневная информационно-развлекательная программа для детей" получила "Планета Next". Лучшим анимационным фильмом для детей стал "Барбоскины на даче" студии "Мельница", а лучшей телепрограммой для детей – "Рисуем сказки" на ТВ-3.

Приз в номинации "Дизайн телеканала/телепрограммы" эксперты определили "Дизайн телеканала "СТС Kids", а в номинации "Лучшая музыка для детской программы/сериала/анимационного фильма" победил эпизод сериала "Кошечки-собачки" на телеканале "Мульт".

Лучшим режиссером телепрограммы для детей стала Юлия Солдина с программой "Мы – грамотеи!", а лучшими ведущими – Вадим Такменев и Анастасия Пак.

В этом году в десяти номинациях было представлено тридцать финалистов "ТЭФИ-Kids". В состав экспертов вошли Виктор Дробыш, Вадим Такменев, Лев Макаров, Владимир Григорьев, Юлия Барановская, Оксана Федорова и другие профессионалы.

Премия "ТЭФИ-KIDS" была учреждена в 2019 году Академией российского телевидения. Она поощряет наиболее яркие работы профессионалов, работающих с детским контентом.