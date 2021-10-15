В Москве пройдет церемония награждения "ТЭФИ-KIDS"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В понедельник, 18 октября, в 19:00 в театре Et Cetera пройдет III Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей "ТЭФИ-KIDS".
Жюри оценит будущих обладателей бронзовых статуэток "Орфей" в десяти номинациях. В состав экспертов войдут Виктор Дробыш, Вадим Такменев, Лев Макаров, Владимир Григорьев, Юлия Барановская, Оксана Федорова и другие эксперты.
Гостей премии ждут встреча с известными артистами, выступления певца и участника проекта "Танцы" Хабиба Шарипова, а также дуэта рэпера Loc-Dog и Льва Лещенко.
Премия "ТЭФИ-KIDS" была учреждена в 2019 году Академией российского телевидения. Она поощряет наиболее яркие работы профессионалов, работающих с детским контентом.
Ранее сообщалось, что Московский музей современного искусства и международный культурный фонд Breus Foundation представили выставку номинантов 13-й премии Кандинского. Экспозиция проходит в Московском музее современного искусства на Петровке во второй раз.
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